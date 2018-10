Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Usain Bolt will nicht bei La valletta auf Malta kicken © APA/AFP/PETER PARKS

Der ehemalige Sprint-Superstar Usain Bolt wird eine mögliche Karriere als Profifußballer wohl nicht auf Malta starten. Wie sein Agent am Donnerstag mitteilte, lehnte der 32-Jährige ein Zwei-Jahres-Angebot von Meister Valletta ab.

Bolt trainiert aktuell beim australischen Erstligisten Central Coast Mariners mit und traf in der Vorwoche in einem Test im Doppelpack. Vertrag hat der Jamaikaner bei den Mariners aber noch keinen unterzeichnet. Die Saison in Australien beginnt am Wochenende, das Transferfenster ist bereits geschlossen und öffnet sich erst Anfang Jänner wieder.