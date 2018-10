Facebook

Jogi Löw © (c) APA/AFP/FRANCK FIFE (FRANCK FIFE)

Auch so kann es gehen im Fußball. Obwohl Deutschland in der Nations League bei Frankreich 1:2 verloren hat und in der Tabelle damit hinter den Weltmeistern sowie den Niederländern Gruppenletzter ist, fallen die Reaktionen bei unseren nördlichen Nachbarn durchwegs positiv aus. "Das ist der richtige Weg, Jogi!", schreibt etwa die "Bild-Zeitung", die zuletzt heftig gegen Bundestrainer Jogi Löw gepoltert hatte.

"Löw setzt den Umbruch endlich in Gang", heißt es bei "kicker.de". Das Fußball-Portal schreibt weiter: " Die 1:2-Niederlage bei Weltmeister Frankreich sollte dem in schwere Kritik geratenen Bundestrainer wieder etwas Luft verschaffen. Zwar steckt die in der Nations League noch immer sieglose DFB-Auswahl weiter in akuter Abstiegsgefahr. Die über weite Strecken couragierte Leistung der stark umformierten und verjüngten deutschen Mannschaft war dennoch ein Signal der Hoffnung auf eine bessere Zukunft - vorausgesetzt, der Bundestrainer hält an seinem endlich in Gang gesetzten Umbruch fest."

Und weiter: "Jedenfalls entsprach die Berufung der unerfahrenen Thilo Kehrer (erster Startelf-Einsatz), Nico Schulz (zweiter Startelf-Einsatz) und des nachnominierten Serge Gnabry (zweiter Startelf-Einsatz und Comeback nach zweijähriger Abstinenz) endlich jenen "tiefgreifenden Veränderungen", von denen Löw nach der WM sprach."

Kroos sorgte für Führung

Nach einem 0:1-Pausenrückstand siegten die Franzosen im Stade de France nach einem Doppelpack von Antoine Griezmann (62., 80./Foul-Elfmeter) mit 2:1. Toni Kroos hatte die weiter auf einen Sieg wartenden Deutschen aus einem Hand-Elfmeter (14.) in Führung gebracht.

Deutschland steht nach einer Niederlage vor dem Abstieg aus der Elite-Gruppe der Nations League. Nach drei von vier Spielen ist Deutschland mit einem Punkt abgeschlagener Tabellenletzter und wäre bei einem Sieg der Niederländer (3) gegen die Franzosen (7) abgestiegen. Schon vor dem abschließenden Heimspiel gegen die Niederlande am 19. November in Gelsenkirchen könnte die Entscheidung gefallen sein.