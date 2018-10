In der dritten portugiesischen Liga sorgt ein Spieler mit einem sehenswerten Treffer für Aufsehen.

Da passiert's © YOUTUBE

Passiert ist es in der dritten portugiesischen Liga, als ein gewisser Telmo im Spiel zwischen Trofense und Mirandes seinen großen Auftritt hatte. So legte sich der 26-Jährige in der 83. Minute im gegnerischen Strafraum den Ball selbst auf und verwandelte mit einem sensationellen Fallrückzieher zum 2:0 für Trofense. Bei diesem Treffer wird wohl sogar Landsmann Cristiano Ronaldo vor Neid erblasst sein.