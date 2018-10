Facebook

© APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Joachim Löw denkt in der derzeit schwierigsten Phase als Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht an Rücktritt. "Solche Gedanken mache ich mir jetzt wirklich nicht. Auch nicht nach so einem Spiel", sagte Löw am Montag dem ARD-Radio. "Ich bin jetzt schon lange in dem Geschäft dabei. Und ich habe auch schon einige Dinge überstanden. Ich kann das als Trainer einordnen", ergänzte Löw.

Verbandspräsident Reinhard Grindel habe ihm in einem persönlichen Gespräch am Montag erneut das Vertrauen ausgesprochen, berichtete Löw bei der Pressekonferenz vor dem nächsten Nations-League-Spiel am Dienstag in Paris gegen Weltmeister Frankreich. "Wir haben ein offenes Verhältnis beim DFB", bemerkte der Bundestrainer: "Wenn es irgendwann mal eine andere Lösung geben wird, dann wird man rechtzeitig und in Ruhe darüber sprechen. Aber jetzt ist der Zeitpunkt bestimmt nicht da."