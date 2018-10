Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zlatan Ibrahimovic © AP

Fünf Niederlagen en suite setzte es zuletzt für die SpVgg Ansbach, doch am vergangenen Wochenende gelang den mittelfränkischen Regierungshauptstädter der erhoffte Befreiungsschlag. DJK Ammerthal wurde im heimischen Stadion mit 4:2 besiegt. So weit - so unwichtig für den normalen rot-weiß-roten Fußball-Fan.

Doch zwei der drei Treffer von Patrick Kroiß waren absolut sehenswert und lassen das Netz staunen: Schon sein Tor zum 2:0 fällt in die Kategorie Traumtor - ein gefühlvoller Heber von der Strafraumgrenze genau ins Kreuzeck. Noch schöner fixierte der frischgebackene Bayernauswahlspieler allerdings den 4:2-Endstand. Einen vollkommen verunglückten Abschlag von Ammerthal-Torhüter Christopher Sommerer nahm Kroiß aus rund 30 Metern volley und mit einem Drehschuss und beförderte das Leder via Lattenunterkante in das Tor der Gäste. Ein Tausendguldenschuss, der stark an jenen von Zlatan Ibrahimovic für Schweden gegen England erinnert. Aber sehen Sie selbst:

Und weil es so schön war, hier noch einmal das Original: