Symbolbild © APA/AFP/Belga/LAURIE DIEFFEMBACQ

Die Behörden hätten am Morgen 57 Hausdurchsuchungen u.a. in Belgien und Frankreich vorgenommen und eine "große Anzahl Personen" festgenommen, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Brüssel mit.

Demnach geht es um den Verdacht auf Finanzbetrug bei Spielertransfers und Spielmanipulationen bei Vereinen der ersten belgischen Fußballliga. 220 Polizisten in Belgien, Frankreich, Luxemburg, Zypern, Montenegro, Serbien und Mazedonien waren der Staatsanwaltschaft zufolge im Einsatz. Unter den Festgenommenen sind demnach bekannte Persönlichkeiten des belgischen Fußballs wie der Spielerberater Mogi Bayat sowie Trainer und Manager von Top-Clubs.

Mogi Bayat (rechts) im Jahr 2006 Foto © APA/AFP/BELGA/VIRGINIE LEFOUR

Belgische Medien berichteten, die Räumlichkeiten der Vereine RSC Anderlecht, Club Brügge, Racing Genk und Standard Lüttich seien durchsucht worden.