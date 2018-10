Sprint-Olympiasieger Usain Bolt steht vor seinem Startelf-Debüt als Fußballer. Der Jamaikaner könnte am Freitag in einem Testspiel des australischen Erstligisten Central Coast Mariners von Beginn an spielen.

Usain Bolt © APA/AFP/ANDREW MURRAY

"Das wird ein großes Spiel", sagte Usain Bolt am Mittwoch. Der 32-Jährige glaubt, der Test gegen Macarthur South West könne "entscheidend" dafür sein, wie es mit seiner Fußball-Karriere weitergehe.

Der Sprint-Weltrekordler gibt sich optimistisch: "Ich kann sagen, dass ich mich verbessert habe." Bolt hat für den Club von Australiens Ostküste bisher zwei Testspiele absolviert. Länger als eine Hälfte stand der achtfache Sprint-Olympiasieger aber nie auf dem Platz. "Diesmal wird er länger spielen, weil sich seine Fitness verbessert hat", kündigte Trainer Mike Mulvey an. "Mein Coach hat Vertrauen in mich. Er sieht, dass ich vorankomme und sieht die Arbeit, die ich in den Fußball stecke", sagte Bolt.

In den beiden Testspielen mit den Mariners hatte sich Bolt als Flügelspieler versucht. In der Begegnung in Sydney könnte der Ex-Leichtathlet als Stürmer auflaufen. Trainer Mulvey hat angekündigt, eine endgültige Entscheidung über Bolts Fußball-Karriere erst im Jänner treffen zu wollen. Die reguläre Saison in Australien beginnt am 21. Oktober. Dass es dem Superstar nicht an Selbstvertrauen mangelt und er sogar Cristiano Ronaldo als Vorbild nennt, sehen Sie hier: