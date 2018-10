Die vierthöchste Fußball-Liga in Norwegen ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass am Spielfeld vor lauter Raffinesse die Funken sprühen. Beim Spiel zwischen Selbak gegen Vestfossen kam es aber zu einem regelrechten Feuerwerk - bei dem sich zum Glück niemand verletzte.

Der Moment, als das Stromkabel zerrieß © SCREENSHOT/YOUTUBE

Für Selbak läuft es gerade überhaupt nicht nach Wunsch. Der Viertliga-Verein aus Fredrikstad in Norwegen hat in der aktuellen Saison magere drei Punkte durch drei Unentschieden ergattert - aus 23 Spielen wohlgemerkt. Damit hält man mit 14 Punkten Rückstand auf den Tabellenvorletzten die Rote Laterne fest in Händen.

Auf den Rängen des bescheidenen Stadions kommt also selten elektrisierende Stimmung auf, doch im Spiel gegen Vestfossen war es soweit. Verteidiger Jonas Alexander Olsen traf bei einem Klärungsversuch eine Stromleitung so hart und genau, dass es diese aus der Verankerung riss.

Die Partie wurde aufgrund der gefährlichen Situation vom Schiedsrichter unterbrochen und erst wieder aufgenommen, als Entwarnung gegeben werden konnte. Der Funke sprang auf das Heimteam definitiv nicht über, es setzte eine 0:5-Klatsche. Das Wichtigste aber definitiv: Niemand wurde verletzt.