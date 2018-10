Facebook

Da hebt Avdalya ab © YOUTUBE

Es ist nicht das erste Mal, dass Norik Avdalya diesen Trick auspackte - bereits 2017 soll der Russe einen Elfmeter so verwandelt haben. Jetzt wiederholte der Spieler der zweiten Mannschaft von Rubin Kasan diesen sehenswerten Schuss inklusive Backflip. So verwandelte Avdalya einen Strafstoß inklusive Backflip. Es war das herausragende Tor beim 4:0-Sieg über Cheboksary. Ob er selbiges auch in einem Champions-Legaue-Spiel wagen würde, ist hingegen fraglich.