Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin verkündet, dass die begehrte EM-Trophäe 2024 in Deutschland vergeben wird © APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt. Der Deutsche Fußball-Bund erhielt am Donnerstag in Nyon den Zuschlag durch das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union und setzte sich gegen die Türkei durch.

Der deutsche EM-Botschafter Philipp Lahm, Bundestrainer Joachim Löw, Integrationsbotschafterin Celia Sasic, Bewerbungsleiter Markus Stenger und DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius haben mit ihrem Konzept eine 17-köpfige Delegation des europäischen Fußball-Verbandes überzeugt.

Türkei scheiterte zum vierten Mal

Als Spielorte beim ersten großen Turnier in Deutschland seit der WM 2006 sind Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen und Frankfurt vorgesehen. Deutschland richtet zum zweiten Mal nach 1988 eine EM aus. Die Türkei scheiterte wie zuletzt bei den Anläufen für die EM 2008, 2012 und 2016.

Die deutschen Spielorte auf einen Blick Berlin, Olympiastadion (74.475 Plätze)

Olympiastadion (74.475 Plätze) München, Allianz Arena (71.000)

Allianz Arena (71.000) Dortmund, Signal Iduna Park (65.829)

Signal Iduna Park (65.829) Frankfurt, Commerzbank-Arena (48.387)

Commerzbank-Arena (48.387) Hamburg, Volkspark-Stadion (51.852)

Volkspark-Stadion (51.852) Leipzig, Red-Bull-Arena (42.959)

Red-Bull-Arena (42.959) Gelsenkirchen, Veltins-Arena (54.740)

Veltins-Arena (54.740) Düsseldorf, ESPRIT arena (51.500)

ESPRIT arena (51.500) Köln, Rheinenergiestadion (46.195)

Rheinenergiestadion (46.195) Stuttgart, Mercedes-Benz-Arena (54.812)