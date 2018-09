Facebook

Zlatan Ibrahimovic hat es noch drauf © AP

Die Szene erinnert ein wenig an Filmstar Chuck Norris und seinen berühmten Roundhouse-Kick. In der amerikanischen Major League Soccer sorgte Zlatan Ibrahimovic in Dienstan von LA Galaxy für einen sehenswerten Treffer. So scorte der Schwede im Spiel gegen den Toronto FC. Geholfen hat das Karate-Tor am Ende nichts - Ibrahimovic und Kollegen verloren in Kanada mit 3:5.