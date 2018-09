Facebook

Julia Kofler spielt in der höchsten deutschen Liga bei Werder Bremen © Hansepixx; KK/Werder

Im Frühjahr ließ die Kärntnerin Julia Kofler bei einem Probetraining von Werder Bremen ihr Potenzial aufblitzen. Nachdem sie einen bleibenden Eindruck hinterließ, stand dem Wechsel in die 1. deutsche Damen-Bundesliga nichts mehr im Weg. Die ersten Wochen beschreibt die Offensivakteurin „als komplett andere Welt. Die Spielerinnen sind auf einem noch viel höheren Level, das Tempo ist dadurch um einiges höher und um ehrlich zu sein, musste ich mich schon ein wenig an die Intensität gewöhnen, aber es ist richtig cool hier. Unser erstes Pokalspiel konnten wir 4:1 gewinnen und jetzt starten wir am Wochenende in die Liga mit einem Auswärtsmatch gegen Borussia Mönchengladbach.“

Von der Professionalität zeigte sich die 20-Jährige, die die deutsche Liga als eine der besten Europas bezeichnet, regelrecht angetan. „Wir haben mindestens sechs, sieben Einheiten plus Spiel in der Woche. Da merke ich inzwischen, dass körperlich und ausdauermäßig einiges weitergeht“, verrät die ehemalige Sturm-Graz-Kickern, die sich gemeinsam mit einer Fußballkollegin sowie einer Handballerin von Werder eine WG teilt.

Haut alles perfekt hin, gibt es gar nichts zu beanstanden. In der ersten Zeit habe ich Bremen erkundet. Die Stadtmusikanten standen dabei bereits am allerersten Tag ganz oben auf der To-do-Liste.

Mit sechs Jahren entdeckte das Naturmädel („Ich liebe es, in den Bergen zu sein“) die Leidenschaft zum runden Leder. „Durch meinen Papa und meinen Bruder Philipp fing alles sehr früh im eigenen Garten an und mir wurde schnell bewusst, das ist genau meins.“ Die ÖFB-Nationalteamspielerin überzeugt generell mit ihrer Schnelligkeit und ausgefeilten Technik, „in puncto Zweikampfstärke hab’ ich allerdings noch reichlich Potenzial nach oben. Aber das wird schon noch.“ Ihr großes Vorbild ist WM-Star Kylian Mbappé. Der Franzose hat Kofler heuer in Russland „tipptopp“ überzeugt:

Er ist ein cooler Typ und mir taugt einfach sein Spiel, sein ganzes Auftreten, wobei ich mir auch Lionel Messi sehr gerne anschaue.

Profifußball ist einerseits die eine Sache, nichtsdestotrotz kann ein zweites Standbein nie schaden. „Das ist im Frauen-Fußball enorm wichtig, deshalb werde ich im Oktober ein BWL-Studium beginnen.“ Der Boom, der sich in den letzten Jahren rund um den Damen-Fußball entwickelt hat, gibt Kofler einen zusätzlichen Motivationsschub.

Dass es in Österreich viel mehr Liveübertragungen gibt, ist richtig lässig. Man merkt jetzt auch, dass viel mehr Interesse vorhanden ist. Da hat sich etwas getan und das ist gut so.

