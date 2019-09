Facebook

Mit Meerblick: Spektakulär Fußball spielen in Henningsvær auf den Lofoten © Travelcircus.de

Fußball treibt oft erstaunliche Blüten: Haben Sie gewusst, dass jeder einzelne Buchstabe in der Allianz Arena in München fast eine halbe Tonne wiegt? Dass sich das etwa 9000 Quadratmeter große Dach der Arena Națională in Bukarest binnen 15 Minuten zusammenfalten lässt, wenn es regnet? Oder dass in einem kleinen Fischerdorf im Atlantik mit rund 488 Einwohnern sogar Kindermannschaften trainiert werden?

Die Plattform Travelcircus.de hat sich weltweit umgeschaut und die Top10 der schönsten Stadien der Welt bewertet. Hier sind sie: