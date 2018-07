Heute geben sich Bundesligist Austria Wien und der ukrainische Topklub Shakhtar Donetsk im Stadion Villach Lind die Testspiel-Ehre. Am 13. Juli treffen der holländische Traditionsverein Vitesse Arnheim und Arsenal Tula (RUS) aufeinander, das Highlight bietet Leicester City gegen Akhisarspor am 25. Juli.

Die Austria trainiert momentan in Millstatt © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort)

Der heiße Testspielsommer im Fußballtempel zu Villach Lind findet heute mit dem Aufeinandertreffen der Wiener Austria mit Shakhtar Donetsk (UKR) um 18 Uhr seinen würdigen Auftakt. Die Austria verweilt gerade am Millstätter See auf Trainingslager, möchte sich dort die Form holen, um den schwachen siebenten Platz der letzten Saison vergessen zu machen. Mit dabei neben rot-weiß-roten Fußballgrößen wie Florian Klein oder Michael Madl sind auch Neuzugänge wie Bright Edomwonyi oder Uros Matic, die Sturm-Vergangenheit haben, oder Leihspieler Igor, der zuletzt beim WAC kickte. Mit Shakhtar kommt ein Europacup-Fixstarter, der schon elfmal ukrainischer Meister wurde und in Velden gastiert.

Acht Tage später ist das Stadion Lind einmal mehr Schauplatz einer internationalen Begegnung. Am 13. Juli geben sich der holländische Traditionsverein Vitesse Arnheim und Arsenal Tula aus Russlands höchster Spielklasse die Ehre (17.30 Uhr). Der Kracher des Sommers wartet am 25. Juli, wenn die Premier League-Stars von Leicester City, um Ex-ÖFB-Kapitän Christian Fuchs und Nationalteam-Innenverteidiger Aleksandar Dragovic auf den türkischen Erstligisten Akhisarspor treffen.

Testspiele im Stadion Lind Donerstag, 5. Juli:

FK Austria Wien - Shakhtar Donetsk, 18 Uhr Freitag, 13. Juli:

Vitesse Arnheim - Arsenal Tula, 17.30 Uhr Mittwoch, 25. Juli:

Leicester City - Akhisarspor, 18 Uhr