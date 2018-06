Facebook

Was wird im Hintergrund bei Cristiano Ronaldo geflüstert? © (c) APA/AFP/LLUIS GENE (LLUIS GENE)

Unmittelbar nach dem 3:1-Triumph im Champions League-Finale gegen Liverpool sorgte Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo für ein Erdbeben. Er werde in den nächsten Tagen zu seiner Zukunft eine Antwort geben. Und: "Es war eine schöne Zeit bei Real Madrid." Fans wie Klub zeigten sich geschockt. Passiert ist in besagten Tagen allerdings nichts.

Nun will die portugiesische Sportzeitung "Record" wissen, dass die Entscheidung Ronaldos, den Klub zu verlassen "unumkehrbar" sei. Der 33-Jährige sorgte damit für die Titelgeschichte des Blatts.

Der Hauptgrund sei das Geld. Reals Präsident Florentino Perez soll sein Versprechen nicht gehalten haben, Ronaldos Salär aufzubessern. Es ginge dem Weltfußballer nicht um das Geld per se, sondern um die Anerkennung. Die spanische „AS“ hatte berichtet, dass es bereits ein Treffen zwischen Ronaldo-Berater Jorge Mendes und den Real-Verantwortlichen gegeben habe. Ronaldo will angeblich 37 Mio. Euro pro Jahr, Real wolle „nur“ 30 Mio. Euro zahlen.

Ronaldo, so heißt es in „Record“, könne sich vorstellen, in Italien, Frankreich oder England zu spielen. Viele Vereine kommen nicht infrage, die das enorme Ablöse- und Gehaltsvolumen zahlen könnten. PSG war immer wieder als Interessent gehandelt worden, doch der Pariser Klub steht in Sachen Financial Fairplay unter Beobachtung der Uefa. Ein Tauschgeschäft mit Neymar wäre eine mögliche Option. Wahrscheinlicher wäre wohl eine Rückkehr Ronaldos zu Manchester United, wo er schon von 2003 bis 2009 spielte. Der Premier-League-Klub hat die nötigen finanziellen Mittel und mit José Mourinho einen Trainer, der mit seinem Landsmann zwar schon einige Reibereien hatte, jedoch als Fan und Förderer Ronaldos gilt.

