Viktoria Schnaderbeck © GEPA pictures

Elf Jahre lang hat Viktoria Schnaderbeck, Kapitänin des österreichischen Fußballnationalteam, bei Bayern München gespielt. Jetzt hat sich die Berndorferin entschieden, ihre Zelte in der Weißwurstmetropole abzubrechen und in London neue aufzuschlagen.

Arsenal London ist der neue Arbeitgeber der 27-jährigen Defensivallrounderin. "München zu verlassen war keine einfache Entscheidung. Eine Stadt, in der ich 11 Jahre nicht nur gelebt habe, sondern daheim war und erwachsen wurde. Ein Verein, mit dem ich nicht nur unvergessliche Erinnerungen und Momente erlebt habe, sondern auch unglaubliche Erfolge feiern durfte. Eine Vielzahl an Menschen und Freunden, die ich in mein Herz geschlossen habe und einige, die für mich wie Familie sind. Aber auch euch Fans möchte ich danken - ihr seid immer hinter mir gestanden & wart immer ein Rückhalt für mich - auch während meiner Verletzungen! Meine bisherige Profi-Karriere habe ich beim FC Bayern verbracht und einen Großteil davon habe ich diesem Verein zu verdanken.

Danke München für eine unvergessliche Zeit! Ein Teil meines Herzens wird immer für Bayern und München schlagen", schreibt die Steirerin auf Instagram.

Der Arsenal-Trainer sagte: "Viki ist eine sehr erfahrene Spielerin. Als Kapitänin ihrer Nationalelf bringt sie eine Menge Qualität in unser Team und wir freuen uns, sie zur kommenden Saison begrüßen zu dürfen."