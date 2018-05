Der Schiedsrichter übersieht in der 4. Minute ein klares Tor des FC Ezrgebirge Aue. Die Sachsen verlieren daraufhin das Spiel gegen Darmstadt 0:1 und müssen nun in die Relegation mit dem Karlsruher SC.

Frust, Enttäuschung und Wut über ein nicht gegebenes Tor herrscht bei Erzgebirge Aue. Den Sachsen droht nach einem skandalumwitterten Saisonfinale in der 2. Fußball-Bundesliga der dritte Abstieg in die Drittklassigkeit nach 2008 und 2015. Am 34. und letzten Spieltag war Aue durch ein 0:1 (0:0) beim Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 auf den 16. Platz abgerutscht. Nur ein Erfolg in den beiden Relegations-Partien (18. und 22. Mai) gegen den Drittliga-Dritten Karlsruher SC könnte Aue noch in der 2. Liga halten.

Was war passiert? Schiedsrichter Sören Storks klaut dem FC Aue in der 4. Minute ein klares Tor. Einen Schuss von Calogero Rizzuto wehrt Darmstadts Romain Bregerie deutlich hinter der Linie ab.