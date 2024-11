Eines können Sie mir glauben: Wenn mich mein Computer ärgert, dann werde ich schnell persönlich. Und überziehe das bockige Gerät mit Schimpftiraden, derer ich mich zwar inhaltlich ein bisschen schäme, aber sie entlasten mich für den Moment ungemein. Dass Menschen auch Beziehungen mit Nicht-Menschen pflegen, ist nicht neu (ich sag’ nur Auto) und gerade die Hassliebe zu unseren Laptops darf heute auch international gefeiert werden. Denn am 20. November ist „Name your PC Day“, also „Gib deinem Computer einen Namen“-Tag. Also trau’ ich mich und zeige meine dunkle Seele: „Dreckskiste“ und „Volltrottel“ sind meine Favoriten, gerne auch mit einem zynischen „Nicht dein Ernst?!“ unterlegt. Lob fällt mir schwer, das stimmt. Und klar, die Maschine wild zu beschimpfen, wirkt schräg, ist aber immer noch sozialer, als die unschuldigen Kolleginnen. Und man kann sich beim Laptop sehr sicher sein, dass es „ihm“ sowieso komplett wurscht ist. Dem Ignoranten.