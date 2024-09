Nachdem die ÖFB-Frauen Geschichte geschrieben und ihre ersten beiden Gruppenspiele gegen Ghana und Neuseeland gewonnen haben, setzte es im Duell mit Japan die erste Pleite. Ein Doppelpack von Maya Hijikata (38., 79.) brachte den Japanerinnen den verdienten Sieg. Spielerin des Spiels wurde zum zweiten Mal im Turnier die Oststeirerin Mariella El Sherif. Im Duell mit Japan saßen einige ÖFB-Stammspielerinnen aus, um einer möglichen Gelb-Sperre zu entkommen. Als Gruppenzweiter trifft die österreichische Nationalmannschaft nun auf die Siegerinnen der Gruppe F: Nordkorea. Gegen die Asiatinnen sind alle Spielerinnen der ÖFB-Auswahl aber wieder spielberechtigt.

Nordkorea bis jetzt dominant

Ein hartes Los, wenn man die bisherigen Spiele der Asiatinnen betrachtet: 6:2 gegen Argentinien, 9:0 gegen Costa Rica und 2:0 gegen starke Niederländerinnen. Ein weiterer Faktor, der ihnen in die Karten spielt: die Anreise. Die Österreicherinnen bestritten bis jetzt alle Spiele in Bogota, das Achtelfinale wird in Medellin ausgetragen. Nordkorea ist zweimaliger U20-Frauen-Weltmeister und gilt auch diesmal als Mitfavorit auf den Titel.