Der frühere deutsche Weltmeister Mats Hummels wechselt nach Italien in die Serie A. Der 35-Jährige spielt künftig für die AS Roma, wie der Klub am Mittwoch bekanntgab. Der Innenverteidiger wechselt ablösefrei in die italienische Hauptstadt.

Aufgrund seiner Vertragslosigkeit konnte sich Hummels auch nach Ablauf der Transferperiode den Römern, die einen Wechsel von ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso in letzter Sekunde aus medizinischen Gründen platzen ließen, anschließen.

Eine Vertragslaufzeit nannte die Roma nicht, laut Transferexperte Fabrizio Romano soll es sich um ein Jahr handeln. Hummels‘ Vertrag bei Borussia Dortmund war zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. Danach hatte es zahlreiche Spekulationen um den Weltmeister von 2014 gegeben. Neben Real Sociedad sollen auch Brighton & Hove Albion sowie Bologna interessiert gewesen sein.