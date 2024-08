In Moers (Nordrhein-Westfalen) hat ein Mann in einem Wohngebiet mehrere Passanten mit einem Messer angegriffen. Ein Schuss aus einer Polizeiwaffe tötete den Angreifer.

Erneut soll in Nordrhein-Westfalen - wenige Tage nach der tödlichen Messer-Attacke von Solingen - ein Mann mit einem Messer Passanten angegriffen haben. Der 26-jährige Deutsche griff auch die herbeigerufenen Polizisten an. Diese schossen auf den Mann, der dabei tödlich verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich in Moers.

Wie die zuständige Polizei Duisburg mitteilte, wurde am Dienstag gegen 14.45 Uhr eine Polizeistreife in ein Wohngebiet gerufen, weil dort eine Person Passanten mit einem Messer bedrohe und angreife. Die alarmierte Polizei konnte den 26-jährigen Deutschen schnell ausfindig machen. Mit zwei Messern in der Hand soll der Mann auch die Polizisten angegriffen haben. Daraufhin machten die Beamten von ihren Schusswaffen Gebrauch und trafen den 26-Jährigen tödlich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine weiteren Personen bei dem Vorfall durch den 26-Jährigen oder bei dem Polizeieinsatz verletzt. Die Mordkommission der Duisburger Polizei ermittelt wegen der tödlichen Schussabgabe aus einer Polizeiwaffe.

Über die Hintergründe der Messer-Attacke des 26-Jährigen ist derzeit noch nichts bekannt. Die Ermittlungen laufen.