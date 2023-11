Der brasilianische Fußballstar Neymar musste in dieser Woche einen schweren Verlust hinnehmen. Seine gute Freundin Luanda Andrade, eine brasilianische Fitness-Influencerin und TV-Moderation, verstarb nach einer Schönheits-OP in São Paulo.

Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, erlitt die 29-Jährige einen Herzstillstand, während sie sich Fett am Knie absaugen ließ. Kurz nach dem Eingriff inklusive der Komplikationen verstarb sie aufgrund einer Lungenembolie.

Neymars Instagram-Story zum Tod von Luanda Andrade © Instagram / neymarjr

Neymar, der mittlerweile in Saudi-Arabien bei Al-Hilal kickt, teilte nach dem Tod seiner guten Freundin emotionale Worte in seiner Instagram-Story. „Mein Beileid an die ganze Familie, möge Gott Luana mit offenen Armen empfangen“, schrieb der Brasilianer.

Einbruch bei den Eltern von Neymars Freundin

Neymar offenbarte in der Story auch eine zweite schockierende Nachricht. Bei den Eltern seiner Freundin Bruna Biancardi wurde eingebrochen. Medienberichten zufolge drangen drei bewaffnete Männer in die Wohnung ein. „O Globo“ berichtet, dass die Einbrecher die Eltern fesselten, knebelten und in einen Raum sperrten, während sie Geld und Wertsachen erbeuteten. Ein 19-Jähriger wurde bereits verhaftet. Bruna Biancardis Eltern gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte Neymar in seiner Story mit.

Scheinbar erkundigten sich die Täter auch, ob Neymars vier Wochen alte Tochter Mavie und ihre Mutter in der Wohnung seien. Das war nicht der Fall. Die Polizei hält es ob der amateurhaften Vorgehensweise der Täter aber für unwahrscheinlich, dass sie eine Entführung des Babys geplant hatten.