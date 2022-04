Das Old-Trafford-Stadion in Manchester wird nicht umsonst "Theatre of Dreams" ("Theater der Träume") genannt. Für Österreichs Fußballnationalteam der Frauen erfüllt sich am 6. Juli um 21 Uhr (MEZ) nämlich ein Traum: Beim EM-Eröffnungsspiel gegen Gastgeber England sind im Old Trafford 75.000 Fans dabei. Wir begleiten die Mannschaft von Teamchefin Irene Fuhrmann auf dem Weg zum Großereignis und berichten live von den Spielen in England.