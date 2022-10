Mit der Vespa vor dem Kolosseum in Rom Halt machen oder Richtung spanische Treppe fahren - es klingt wie eine Szene aus zahlreichen Liebeskomödien. Für Carina Wenninger ist dies in der italienischen Hauptstadt nicht möglich: "Ich habe meine Vespa zwar schon in Rom, der Verein sieht es aber nicht so gern, wenn wir damit fahren. Der Verkehr in Rom ist einfach hektisch und etwas gefährlich. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme", sagt die 31-Jährige. Seit diesem Sommer spielt die Grazerin bei der AS Roma, weil sie nach 15 Jahren Bayern München ein neues Land, eine neue Kultur kennenlernen wollte. "Der Kaffee ist super und auffallend günstig", sagt die Kaffeeliebhaberin, die sogar schon einen Barista-Kurs besucht hat. "Die Stadt ist riesig, aber ich komme gut zurecht. Die Metro ist direkt vor meiner Haustür und damit bin ich schnell in der Innenstadt."