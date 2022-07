Die Tränen waren kaum getrocknet, da stand Manuela Zinsberger Rede und Antwort. "Wollen wir gleich mit dem Tor anfangen?", fragte sie in die Medienrunde. "Das zweite Tor geht ganz klar auf meine Kappe", sagte sie. Das war in der 90. Minute. Deutschland ging aufgrund von Zinsbergers Fehler mit 2:0 in Führung. Gleichzeitig der Endstand in diesem EM-Viertelfinale. "Die Tränen fließen, weil das Turnier zu Ende ist. Es war eine unglaublich schöne Zeit, wir haben viel geleistet und Österreich hoffentlich stolz gemacht. Wir lassen und nicht unterkriegen und werden neue Kräfte sammeln. Dann heißt es wieder volle Attacke."