Es war der 21. Juni 1978. Bei der Fußball-WM der Männer in Cordoba besiegte Österreich den amtierenden Weltmeister Deutschland 3:2. Der Rest ist Geschichte, vor jedem Duell dieser Nationen wird das – in der Tat – historische Spiel aufgearbeitet und die Ereignisse um Hans Krankls Siegtreffer und das „I werd narrisch“ von Edi Finger sen. aufgewärmt. Das einzige, das aufgewärmt mundet, ist aber ein Gulasch.

Heute kommt es in Brentford wieder einmal zum Duell Deutschland gegen Österreich. Wieder bei einem Großereignis. Bei der Frauen-Europameisterschaft in England haben Carina Wenninger und Co. die Chance, erneut ins Halbfinale einzuziehen. Wie 2017. Und das ausgerechnet im prestigeträchtigen Aufeinandertreffen mit den vielen Klubkolleginnen aus Deutschland. Und schon wird sie wieder aufgewärmt, diese Cordoba-Geschichte.