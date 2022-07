Der Strand lädt zum Spazieren ein, der Meerblick zum Träumen. Österreichs Fußballnationalteam der Frauen ist in Brighton angekommen, um das letzte Gruppenspiel der Europameisterschaft heute (21 Uhr, ORF 1) gegen Norwegen zu bestreiten. So schön es hier an der englischen Südküste auch ist: Brighton soll nicht die Endstation der Reise sein. „Norwegen ist der klare Favorit. Aber: Sie haben auch mehr Druck als wir“, sagt Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann. „Das Wichtigste ist, dass wir kein Tor bekommen.“