Das Auftaktspiel der Frauen-Fußball-EM, bei dem sich die österreichische Auswahl gegen die englischen Gastgeberinnen Mittwochabend knapp mit 0:1 geschlagen geben musste, haben durchschnittlich 638.000 Zuseherinnen und Zuseher auf ORF 1 verfolgt (Marktanteil: 30 Prozent). Die zweite Halbzeit aus dem legendären Old Trafford Stadion in Manchester ließen sich bis zu 739.000 Zuschauer nicht entgehen, teilte der Sender in einer Aussendung mit.

Nächstes Spiel: Montag, 17 Uhr

Insgesamt erreichte die TV-Berichterstattung zum EM-Auftakt 1,667 Mio. Menschen (weitester Seherkreis). Der ORF überträgt alle Spiele der Europameisterschaft, die bis 31. Juli über die Bühne geht. Nächster Auftritt der ÖFB-Elf von Teamchefin Irene Fuhrmann ist am Montag (11. Juli) die Macht gegen Nordirland, zu sehen ab 17.00 Uhr auf ORF 1.

An die Quoten von 2017 kommt 2022 noch nicht heran

Die gestrigen Quoten liegen zwar deutlich über jenen der jüngsten Testbegegnungen im Vorfeld der EURO, als etwa das Spiel gegen die Belgierinnen rund 120.000 Personen in der zweiten Halbzeit anzog. Aber an das Interesse der Frauen-Europameisterschaft von 2017, als Österreich in den Niederlanden bis ins Halbfinale vorstieß, reichen sie noch nicht heran. Damals waren beim Halbfinale gegen Dänemark im Schnitt 1,19 Millionen Zuseher dabei, beim Viertelfinale gegen Spanien sogar 1,21 Millionen.