Sieben Prozent. Mehr sind es nicht. Nur sieben Prozent aller registrierten fußballspielenden Personen in Österreich sind weiblich. In absoluten Zahlen ist das Bild noch drastischer: Lediglich 11.251 Mädchen und Frauen spielen vereinsmäßig Fußball. „Diese Zahlen sind erschreckend“, sagt Isabel Hochstöger. Die Oberösterreicherin ist Teammanagerin des österreichischen Frauen-Fußballnationalteams und leitet im Österreichischen Fußballbund (ÖFB) das Ressort „Mädchen- und Frauen-Fußball“. Mit der zweiten EM-Teilnahme in Folge haben Österreichs Fußballerinnen eindrucksvoll bewiesen: An der Spitze mangelt es nicht. In der Breiter aber sehr wohl. „Wir haben eher einen Trichter als eine Pyramide“, sagt Hochstöger.