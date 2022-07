Nadine Keßler hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Die Deutsche war Europameisterin (2013), Champions-League-Siegerin (2010, 2013, 2014) und deutsche Meisterin (2010, 2011, 2013, 2014). Zudem war sie 2014 auch Europas Fußballerin des Jahres und Weltfußballerin des Jahres. Mittlerweile ist die 34-Jährige als Frauen-Fußball-Chefin beim europäischen Verband UEFA tätig. Und sie weiß: „Der Frauenfußball ist absolut am Vormarsch. Es geht eine richtige Welle durch Europa.“ Zu ihrer Zeit, so sagt sie, waren es „immer einzelne Länder, die etwas gemacht haben. Dann sind weitere Länder dazugekommen. Jetzt gibt es ein gutes Engagement durch alle 55 Landesverbände hindurch. Darum wird es auch keinen Weg an uns vorbeigeben.“