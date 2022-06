Es wird langsam ernst. In zwei Wochen, am 6. Juli, beginnt für Österreichs Frauen-Fußballnationalteam die Europameisterschaft in England mit dem Auftaktspiel gegen Gastgeber England. Das letzte Testspiel auf österreichischem Boden findet am Mittwoch (20.30 Uhr) in der Südstadt gegen Montenegro statt. Und: Es wird auch der erste Probegalopp mit dem VAR, dieser ist diesmal nämlich auch bei der Women's Euro im Einsatz.