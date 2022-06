Am 6. Juli beginnt Österreichs Abenteuer bei der Frauenfußball-Europameisterschaft in England mit dem Auftaktspiel gegen die Gastgeberinnen. 75.000 Fans werden im Old Trafford live dabei sein, noch viele mehr vor den Fernsehgeräten. Und sie werden das neue EM-Trikot der ÖFB-Auswahl zu sehen bekommen. Ein schlichtes Design, eher im Retro-Look. Damit hat Puma die Mannschaft von Teamchefin Irene Fuhrmann ausgestattet.