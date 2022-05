Ein Blick auf die Website des Österreichischen Fußballbunds (ÖFB) verrät: Einzig in St. Pölten steht eine Fußballakademie für Frauen. Der Stützpunkt in Niederösterreich bildet die besten heimischen Talente seit Jahren perfekt aus. Aber: Um die Liga konkurrenzfähiger zu machen, müsse sich aber auch in den anderen Bundesländern noch was tun.