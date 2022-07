Das Old-Trafford-Stadion in Manchester wird nicht umsonst "Theatre of Dreams" ("Theater der Träume") genannt. Für Österreichs Fußballnationalteam der Frauen erfüllt sich nämlich ein Traum: Beim EM-Eröffnungsspiel gegen Gastgeber England sind im Old Trafford 75.000 Fans dabei. Wir begleiten die Mannschaft von Teamchefin Irene Fuhrmann und berichten live aus England.