© (c) denis_vermenko - Fotolia

Rezept: Fish & Chips

Kategorie: Pausenfüller

Aufstellung:

Für den Fisch: 3/4 kg Kabeljaufilet (oder anderer weiß fleischiger Fisch wie Scholle oder Seelachs), Meersalz, Pfeffer, Frittieröl, 370 g Mehl, 4 gestrichene TL Backpulver, 300 ml helles, kaltes Bier; für die Chips: 3/4 kg große, mehlig kochende Erdäpfel, Frittieröl.

Ersatzspieler: Statt Bier Apfel- oder Birnen-Cider, Rapsöl zum Herausbacken der Chips.

Ersatzspieler:

Statt Bier Apfel- oder Birnen-Cider, Rapsöl zum Herausbacken der Chips.

Taktik:

- Für die Chips die Erdäpfel in möglichst gleich große Stifte schneiden. In Salzwasser 4 bis 5 Min. vorkochen, bis sie etwas weicher sind. Einzeln auflegen, ausdampfen und gut trocknen lassen.

- Frittieröl auf 175 Grad erhitzen, Ofen auf 170 Grad vorheizen.

- Fische portionieren, mit Salz und Pfeffer beidseitig einreiben. Mehl, Backpulver und Bier gut verquirlen, die Fischstücke zuerst in Mehl wälzen, abklopfen, dann in die Biermischung tauchen, abtropfen lassen und goldbraun frittieren (ca. 4 bis 5 Min.). Fischstücke im Ofen warm stellen, nicht übereinander schichten!

- Erdäpfel im gleichen Fett bei 180 Grad frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen, salzen.

Spielort: großer Topf oder tiefe Pfanne,

Spielzeit: insgesamt rund 40 Minuten

Knabberfaktor: mittelgut beim Jubeln geeignet, besser während der Halbzeit essen

Welches Bier?

helles Lager

