Sie spielten beide gegen Österreich – allerdings mit unterschiedlichem Ausgang. Während die Niederlande in der Gruppenphase mit 2:3 unterlagen, konnte die Türkei in einem dramatischen Achtelfinale mit 2.1 knapp die Oberhand behalten.

Dennoch gehen die Türken als Außenseiter ins Duell mit dem Europameister von 1988. Das von Bondscoach Ronald Koeman betreute Oranje überzeugte in seinem Achtelfinale gegen Rumänien (3:0) auf ganzer Linie und schöpfte sein Potenzial an Waffen in der Offensive bravourös aus.

Die pfeilschnellen Xavi Simons (RB Leipzig), Cody Gakpo (FC Liverpool) und später der Dortmunder Doppeltorschütze Donyell Malen wirbelten und harmonierten blendend – und dürften die gegen Österreich stabile türkische Defensive vor große Probleme stellen.

Koeman über Gakpo: „Er ist der wichtigste Spieler“

Koeman stellte vor der Partie speziell die Bedeutung von Torkönig Gakpo auffällig heraus. „Er ist der wichtigste Spieler unserer Mannschaft. Ich hoffe, dass die anderen auf sein Level kommen. Er muss ins Eins-gegen-eins gehen. Er ist so gefährlich, wenn er von außen kommt. Das ist seine große Stärke“, sagte der Coach über die taktische Rolle des Technikers auf der Außenbahn und gab eine Kampfansage an die Konkurrenz ab: „Das ist das Level, das wir erreichen wollen. Wenn wir das nicht erreichen, werden wir auch das Finale nicht erreichen“

Beim Außenseiter ruhen die Hoffnungen wieder auf den zuletzt schmerzlich vermissten Kapitän Hakan Calhanoglu, der seine Gelbsperre abgesessen hat und nach dem Fehlen gegen Österreich zurück in der Startelf steht. Der schussgewaltige Mittelfeld-Regisseur von Inter Mailand, der gegen die Slowakei per Traumtor in der Gruppe traf, gilt als der Anführer und die Seele des Teams und soll speziell die jungen Shootingstars Arda Güler (Real Madrid) und Kenan Yildiz (Juventus Turin) führen und Nadelstiche setzen.

Ein Weiterkommen würde für die Türkei den größten sportlichen Erfolg seit der EM 2008 bedeuten. Heimspielatmosphäre ist der Truppe um Coach Montella ohnehin in Berlin gewiss.

Eine tragische Figur gibt es indes bereits vor dem Anpfiff. Denn Orkun Kökcü, der in Haarlem in den Niederlanden geboren wurde und aufwuchs, wird gelb-gesperrt fehlen. „Es zerreißt mir das Herz. Ich hätte alles dafür getan, um dieses Spiel zu spielen. Aber ich habe auch volles Vertrauen in meine Teamkollegen, dass sie alles dafür tun werden, dass wir noch eine Runde weiterkommen“, sagte der 23 Jahre alte Mittelfeldmann, der in Portugal für Benfica Lissabon spielt, auf einer Pressekonferenz im EM-Quartier der Türken in Barsinghausen.