Highlights: Frankreich schickt Belgien dank spätem Eigentor nach Hause

Frankreich hat den Achtelfinalschlager der Fußball-EM in Deutschland gewonnen. In einem Geduldspiel zweier hochkarätig besetzter Mannschaften besiegte der Vize-Weltmeister Belgien in Düsseldorf mit 1:0 – dank eines Eigentors.