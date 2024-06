Nach dem 1:1 gegen die Dänen will Slowenien heute (18 Uhr) gegen Serbien mit einem Sieg den bereits möglichen Aufstieg fixieren. Dafür braucht es jedoch einen historischen Erfolg, haben unsere Nachbarn bei ihrer bisher einzigen EM-Teilnahme vor 24 Jahren doch den ersten Sieg ausgerechnet gegen Serbien, das damals noch unter Jugoslawien auflief, verpasst. Dass Slowenien beim 3:3 damals in Überzahl eine 3:0-Führung innerhalb von sechs Minuten verspielte, wurde in den Medien des Landes vor dem neuerlichen EM-Duell ausführlich behandelt. Die Serben stehen schon unter Siegzwang – allerdings fällt Juventus-Legionär Filip Kostic mit einer Knieverletzung aus. Und Coach Dragan Stojkovic stand nach dem 0:1 gegen England schon heftig in der Kritik.