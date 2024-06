Direkt nach der Auslosung der EM-Gruppen war der Tenor in vielen Ländern gleich. Gastgeber Deutschland habe einmal mehr Losglück gehabt, trifft auf drei absolut machbare Gegner in der Gruppenphase. Zwar ist die DFB-Elf tatsächlich der große Favorit in Gruppe A – die Konkurrenz darf man aber mit Sicherheit nicht unterschätzen.

Quo vadis, Deutschland?

Florian Wirtz ist ein absoluter Star im DFB-Team © IMAGO

So wirklich greifbar ist die Situation innerhalb des deutschen Fußballs vor der Heim-Europameisterschaft nicht – auch wenn es in den vergangenen Monaten schon viel schlechter um die DFB-Elf stand. Als Hansi Flick Anfang September des Vorjahres entlassen wurde, war die Stimmung neun Monate vor dem Turnier im eigenen Land am Tiefpunkt angelangt. Es folgte ein Aufflackern unter Interimscoach Rudi Völler und heiße Diskussionen, ob die folgende Dauerlösung namens Julian Nagelsmann die richtige war. Auf einen holprigen Start, mit einem Remis gegen Mexiko und Niederlagen gegen die Türkei und Österreich erfolgte im Frühjahr der Neustart.

DFB-Fußball machte auf einmal wieder Spaß, die Fans kamen nach Siegen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) euphorisch in die Stadien – Nagelsmann sei Dank. Vor allem die Herangehensweise imponierte. Der ehemalige Bayern-Coach setzte auf junge, hungrige Spieler, die „in einem Flow“ sind und auch bei ihren Klubs zu Leistungsträgern zählen. Das macht sich auch im aktuellen Kader bemerkbar. Langjährige Teamspieler wie Julian Brandt oder Mats Hummels fehlen, dafür reisen aufstrebende Youngsters wie David Raum, Florian Wirtz oder Maximilian Beier im Aufgebot. Gepaart mit Routiniers wie Thomas Müller und Ilkay Gündogan könnte die Erfolgsformel Nagelsmanns aufgehen, wenn es ihm gelingt, eine Einheit aus dem Team zu formen.

Schottisches Kämpferherz als Erfolgsformel

John McGinn hatte Freude beim Schuhplattln © IMAGO

Schon bei der Ankunft in Garmisch-Partenkirchen ging es beim schottischen Nationalteam ordentlich zur Sache. Empfangen von Blasmusik, Dudelsack und Co gab es Partystimmung in der bayrischen Stadt. Aston-Villa-Akteur John McGinn war begeistert und tanzte Seite an Seite mit den örtlichen Schuhplattlern. Die Ankunftsfeier steht symbolisch für die Fußball-Stimmung im Land, war die EM-Qualifikation alles andere als eine Selbstverständlichkeit. In einer Gruppe mit Spanien, Norwegen, Zypern und Georgien gelang relativ komfortabel die Qualifikation hinter der iberischen Star-Truppe.

Die Erfolgsformel: Kampf, Laufbereitschaft und absoluter Einsatz – oder wie es Spaniens Rodri nach der 0:2-Niederlage gegen Schottland beschrieb: „Diese Art, wie sie Fußball spielen, ist für mich Müll. Immer auf Zeit spielen, provozieren, sich fallen lassen – das ist für mich kein Fußball.“ Ob Fußball oder nicht, die Schotten darf man nicht unterschätzen, auch aufgrund der Leistungsträger Andy Robertson (Liverpool) und Scott McTominay (Manchester United). Gepaart mit dem euphorischen Anhang, der bei Endrunden immer für Stimmung sorgt, können die Mannen von der Insel überraschen.

Ungarischer Ruhepol als Erfolgsgarant

Marco Rossi dirigiert in Ungarn © IMAGO

Trotz machbarer Gruppe dürfte bei den Deutschen kein Jubel ausgebrochen sein, als ihnen bei der Gruppenauslosung Ungarn zugeteilt wurde. In den letzten drei Pflichtspielen gab es keinen einzigen Sieg. 2021 trennte man sich bei der EM-Endrunde in der Gruppenphase 2:2, in er Nations League gab es ein weiteres Remis in Budapest (1:1) und eine bittere 0:1-Heimniederlage. Das Spiel der Ungarn scheint dem Gastgeber nicht zu liegen, was eine spannende Partie garantieren sollte. Die Qualifikation zur EM gelang gegen Serbien, Montenegro, Litauen und Bulgarien als Gruppenerster ohne eine einzige Niederlage.

Das Gesicht des Erfolgs ist mit Sicherheit Teamchef Marco Rossi, der wohl nicht allen Fußballfans ein Begriff ist. In einem schwierigen Verbands-Umfeld schaffte es der Italiener Ruhe und Erfolg in die Nationalmannschaft zu bringen, reist Österreichs Nachbar doch zur dritten EM-Endrunde in Folge. Seit 2018 ist Rossi in Ungarn am Werk und formte aus der Mannschaft einen gefährlichen Geheimfavoriten auf den Gruppensieg. Stars wie Liverpools Dominik Szoboszlai, heimischen Fans noch aus seinen Zeiten bei Salzburg bekannt, schoss in 40 Länderspielen bereits zwölf Tore – ab dem 19. Juni könnten noch einige hinzukommen.

Findet sich die Schweiz pünktlich zur EM?

Granit Xhaka im Test gegen Österreich © IMAGO

Die Eidgenossen zählen bei Endrunden nahezu immer zu den heißesten Außenseitern, sind soetwas wie der „ewige Geheimfavorit“. Österreichs letzter Testspielgegner, der beim 1:1 in St. Gallen gegen die ÖFB-Elf über weite Strecken überzeugte, ist derzeit in einer Findungsphase. Niemand ist sich vor dem Turnier wirklich sicher, ob Teamchef Murat Yakin tatsächlich der richtige Mann für die Zukunft der „Nati“ ist. Dabei blicken die Schweizer auf eine erfolgreiche EM-Historie in den vergangenen Jahren hin. 2021 ging es nach einem Sieg gegen Frankreich ins Viertelfinale und 2016 immerhin ins Achtelfinale. Für den ganz großen Wurf reichte es jedoch noch nie.

Wirklich überzeugt haben Leverkusen-Star Granit Xhaka, City-Verteidiger Manuel Akanji und Co in der EM-Qualifikation nicht. In einer machbaren Gruppe mit Rumänien, Israel, Weißrussland, Kosovo und Andorra gelang als Gruppenzweiter mit nur vier Siegen aus zehn Spielen gerade so die Qualifikation. Der erfolgsverwöhnte Anhang war schon euphorischer als vor dieser EM-Endrunde, die ein Prüfstein für Coach Yakin seid wird, der erste im Frühjahr das System umstellte. Trägt die Umstellung auf ein 3-5-2 pünktlich zur Europameisterschaft Früchte, ist den Schweizern, die mit Yann Sommer und Gregor Kobel zwei absolute Top-Tormänner haben, erneut einiges zuzutrauen.