E-Sports in Österreich

Darum wird die österreichische eBundesliga nicht fortgesetzt

Am 3. Oktober kündigt die Österreichische Fußball Bundesliga (ÖFBL) das Ende der eBundesliga an. Nach sechs Saisonen ist somit Schluss mit dem eSport-Turnier. Der SK Sturm Graz konnte sich in der Zeit zwei Meistertitel sichern.