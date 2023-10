Das perfekte Fußballspiel gibt es nicht. Darüber sind sich Experten einig. "Das perfekte Spielfeld gibt es auch nicht", sagt Philipp Götz-Richter, Geschäftsführer von "Richter Rasen". Das österreichische Unternehmen mit Sitz in Niederösterreich ist am perfekten Spielfeld aber schon sehr nahe dran. Dies wissen internationale Topklubs zu schätzen. "Richter Rasen" verlegte bereits Spielfelder in Deutschland (unter anderem Allianz-Arena in München, Berliner Olympiastadion/Champions-League-Finale, RB-Stadion in Leipzig), Italien (Juventus Turin), Kroatien (Hajduk Split, Dinamo Zagreb), in diversen Stadien bei der EM in der Ukraine 2012, in Frankreich 2016 sowie auch im Wiener Ernst-Happel-Stadion bei der Heimeuro 2008.

Unterbau ist eine wichtige Komponente

Aktuell wird zum zweiten Mal auch in der Grazer Merkur-Arena das Grün erneuert. Der Aufbau eines Spielfeldes ist bis zu 25 Zentimeter hoch, besteht aus mehreren Erdschichten und Sandarten. "Das Gemisch wird jeweils speziell je nach Standort zusammengestellt", erklärt Götz-Richter.

Der Unterbau ist der eine Teil einer stabilen Spielfläche, die Zusammensetzung des Rasens sozusagen der zweite Teil. "Man muss den Rasen auf die klimatischen Bedingungen jedes Landes anpassen", sagt der 41-Jährige.

Zwei Grassorten für einen Fußballrasen

Ein Fußballrasen beinhaltet zwei Grassorten, vorrangig Wiesenrispe (Poa pratensis, ca. 80 Prozent) gemischt mit deutschem Weidelgras (Lolium perenne). Die wichtigsten Eigenschaften eines Spielfeldes sind für Götz-Richter die Scherfestigkeit (das Gras darf nicht zu leicht ausreißen), eine hohe Wasserdurchlässigkeit, Ebenflächigkeit ("Der Ball muss bei einem Pass gerade rollen") und die Tiefschnittverträglichkeit (bis 22 Millimeter).

Ist ein Spielfeld fertig, hängt die Lebensdauer des Rasens von der Pflege ab. Abgesehen von der Belastung durch die Sportler, soll das Grün so wenig wie möglich strapaziert werden. "Walzen und schweres Gerät, dazu zähle ich sogar einen Rasentraktormäher, sind absolut verboten. Der Rasen sollte ausschließlich von handgeführten Geräten gepflegt werden", sagt Götz-Richter.