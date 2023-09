Ronaldo Luís Nazário de Lima, oder einfach nur Ronaldo, hat es schon wieder getan. Der ehemalige brasilianische Fußballstar heiratete am vergangenen Wochenende seine langjährige Partnerin Celina Locks (33). Es ist bereits die dritte Ehe für den 47-Jährigen.

Die Hochzeit wurde auf der spanischen Ferieninsel Ibiza gefeiert. Wie auf dem Instagram-Profil von Locks zu sehen ist, war das Motto "Alles weiß". Sowohl sie (wenig überraschend) als auch Ronaldo traten komplett in weiß gekleidet vor den Altar. In derselben Farbe erstrahlte auch der Blumenbogen vor der Kirche, in der sich das Paar getraut hatte.

Ihre Familie und Freunde waren bei der Hochzeit anwesend. "Heute bringen wir unsere Familien zu einer intimen religiösen Feier zusammen", schrieb Locks auf Instagram. "Und das ist der Beginn einer Woche mit vielen Festen."

Ronaldo war sehr umtriebig

Der Altersunterschied von 14 Jahren scheint kein Problem für die beiden darzustellen. Mittlerweile sind sie seit beinahe acht Jahren liiert. Im Jänner stellte Ronaldo in einem Karibikurlaub die Frage aller Fragen. Celina Locks sagte Ja und teilte ihre Freude danach auch mit ihren Fans in den Sozialen Netzwerken.

Unter den ersten Gratulanten zur Verlobung war damals Ronaldos Ex-Frau Milene Domingues (44), mit der er von 1999 bis 2003 verheiratet war. Sein Sohn Ronald Domingues Nazário de Lima ging aus dieser Beziehung hervor.

Im Februar 2005 heiratete "Il Fenomeno" (Das Phänomen), wie er während seiner Karriere von der italienischen Presse betitelt wurde, ein zweites Mal. Die Ehe mit dem Model Daniella Cicarelli war allerdings nie rechtsgültig, da beide zum Zeitpunkt der Trauung noch nicht von ihren Ex-Partnern geschieden waren. Nur drei Monate später folgte die Trennung.

Von 2007 bis 2012 war er mit Maria Beatriz Antony zusammen. Mit ihre bekam er seine beiden Töchter Maria Sophia (15) und Maria Alice (13). Währenddessen hatte er noch eine Affäre in Tokio, aus der ebenfalls ein Kind hervorging.

Ronaldo galt zu seiner Zeit als einer der besten Fußballer der Welt.