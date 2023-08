Die Engländerinnen duellieren sich am heutigen Sonntag ab 12 Uhr mit den Spanierinnen um den Weltmeistertitel im Frauenfußball. Und da wollen der britische Thronfolger Prinz William (41) und Töchterchen Prinzessin Charlotte (8) natürlich wieder als Glücksbringer fungieren. Wie schon vor der EM 2022 in London – damals gegen die deutsche Nationalmannschaft – sendeten Thronfolger und Töchterlein den Lionesses [zu Deutsch: Löwinnen] gegen Spanien am heutigen Sonntag eine Videobotschaft.

"Wir wünschen euch alles Gute und sind wahnsinnig stolz darauf, was ihr erreicht habt und dass ihr so viele Menschen inspiriert", motiviert der Prinz die Fußballerinnen. Prinzessin Charlotte, mit einem Fußball am Schoß, schließt mit „Viel Glück, Lionesses!“

Klare Favoritinnen für das heutige Finale gibt es laut den Buchmachern nicht, doch vielleicht gibt der royale Videogruß den „Löwinnen“ den entscheidenden Motivationsschub.