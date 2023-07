Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass Fußballer Mario Götze (31) und seine Ann-Kathrin (33) zum zweiten Mal Eltern werden. Die beiden haben bereits das dreijährige Söhnchen Rome, dieser soll in einigen Monaten zum großen Bruder werden.

Ängste trüben Vorfreude auf Nachwuchs

Das Ehepaar sollte eigentlich überglücklich sein und sich über die Ankunft seines zweiten Kindes freuen. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ann-Kathrin sprach nun erstmals über ihre Ängste, die sie im Laufe ihrer zweiten Schwangerschaft plagen. Darüber äußerte sich die 33-Jährige auf Instagram.

Schwerer Start ins Leben

Bereits Sohn Rome hatte einen schwierigen Start ins Leben, der Kleine kam rund acht Wochen zu früh auf die Welt. Nun hat das Model Sorge, dass auch ihr zweites Kind ein Frühchen werden könnte. "Ich habe ein bisschen Angst, weil es eine Hochrisikoschwangerschaft ist und die Chancen auf ein weiteres Frühchen leider hoch sind".

Ann-Kathrin befindet sich derzeit im siebenten Monat und will die letzten Wochen der Schwangerschaft trotz ihren Sorgen noch genießen. "Ich gebe mein Bestes, damit die Schwangerschaft bis in die letzten Wochen dauert", schreibt sie auf Instagram. Dafür habe sie bereits in den vergangenen Monaten Maßnahmen getroffen, sie ruhe sich viel aus, treibe keinen Sport mehr.

Auch das Model, das sonst mit ihrem perfekten Aussehen glänzt, hätte mit nicht so schönen Nebeneffekten der Schwangerschaft zu kämpfen, wie sie ihren Fans erzählt. Dazu gehören Wassereinlagerungen in den Beinen, Cellulite oder Akne. Die Freude auf den erneuten Nachwuchs sei aber alle Mühen wert. Das Ehepaar und auch Sohn Rome können es kaum noch erwarten.