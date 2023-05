Katzen zählen ja zu den beliebtesten Haustieren überhaupt - für manche sind die Samtpfoten aber scheinbar zu klein geraten. Zumindest der belgische Fußballprofi Jason Denayer hat offensichtlich mehr ein Faible für Großkatzen, denn auf Instagram veröffentlichte der 27-Jährige nun ein Video, das ihn beim Spaziergang mit einem Tiger zeigt. Er hält das Tier, das neben ihm spaziert, an einer Kette als eine Art Leine. Sehen Sie selbst:

"Spaziergang mit meiner Katze", schreibt der Innenverteidiger zu dem Video. Wo der Clip aufgenommen wurde, ist unklar - der mehrfache belgische Nationalteamspieler steht derzeit beim FC Shahab Al-Ahli Dubai unter Vertrag. Falls er jedoch in Dubai mit dem Tiger Gasse gegangen ist, dann könnte das teuer werden: Laut Gesetz ist die Haltung von Großkatzen und anderen Exoten als Haustieren verboten.

Denayer feierte in seiner bisherigen Karriere Meistertitel und Pokalsieg mit Galatasary Istanbul, zudem Titel und Pokalsieg in Schottland mit Celtic Glasgow. In der heurigen Saison wurde er mit Dubai Meister in den Vereinigten Arabischen Emiraten.