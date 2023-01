Es war ein geschichtsträchtiger Tag für den Sport in Weiz: Am 27. Juni 2007 holte die damalige Sporthauptschule Weiz zum ersten Mal den Sieg in der Schülerliga, den prestigeträchtigsten Titel im österreichischen Nachwuchsfußball. Beim 3:0-Erfolg über das BG/BRG Polgarstraße erzielte Kapitän Marcel Sabitzer zwei Tore. Der damals 13-Jährige war wegen des Landesausbildungszentrums (LAZ) nach Weiz gekommen. Nach Stationen bei Salzburg und Leipzig spielt der 28-Jährige derzeit beim großen FC Bayern München.