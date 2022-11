"Impossible is nothing", das passt auch bei unserem Hit "Live is Life", befindet Ewald "Sunny" Pfleger von Opus: Nach 40 Jahren - und dem Aus der Band im Vorjahr, die nun heuer mit den Schick Sisters gemeinsam weiter macht - ist der steirische Welthit immer noch ein Volltreffer. Nun hat sich die Werbeagentur von Adidas im WM-Spot 2022 für "Live is Life" als Untermalung entschieden. Unglaublich ist aber auch, was da im Clip zu sehen ist: In einem der Spots sieht man den aktuellen Lionel Messi mit gleich vier digitalen Versionen seiner früheren Ichs gaberln.