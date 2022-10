Die heurige Transferphase von Futsal Klagenfurt hat bei der Konkurrenz in der Bundesliga offensichtlich Eindruck hinterlassen. Die Kärntner werden als einer von vielen Favoriten für den Titel gehandelt. Am Sonntag startet die neue Saison. Die Klagenfurter selbst sehen sich gut aufgestellt, halten den Ball aber noch flach. „Bis auf zwei, drei Gegner wird in dieser Liga jeder jeden schlagen können. Unser Hauptziel ist der Einzug in das obere Play-off“, sagt Trainer und sportlicher Leiter Marko Petricevic.