Ehre, wem Ehre gebührt. Österreichs Spitzensportler werden heute in der Wiener Stadthalle wie Rockstars gefeiert werden. 1200 Gäste sind dabei, wenn die Sportler des Jahres in zwölf Kategorien ihren "Niki" verliehen bekommen. Mit "Snow-Queen" Anna Gasser und Champions-League-Sieger David Alaba jagen zwei Asse bereits das "Triple" bei der Lotterien Sporthilfe-Gala, die erstmals in der Stadthalle über die Bühne geht.