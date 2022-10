Ehre, wem Ehre gebührt. Österreichs Spitzensportler werden heute in der Wiener Stadthalle wie Rockstars gefeiert werden. 1200 Gäste sind dabei, wenn die Sportler des Jahres in zwölf Kategorien ihren "Niki" verliehen bekommen. Mit "Snow-Queen" Anna Gasser und Champions-League-Sieger David Alaba jagen zwei Asse bereits das "Triple" bei der Lotterien Sporthilfe-Gala, die erstmals in der Stadthalle über die Bühne geht.

Für Ski-Olympiaheld Johannes Strolz, Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova, Skisprung-Dominatorin Sara Marita Kramer und Olympia-Goldhamster Matthias Mayer wäre die Auszeichnung eine Premiere. Ebenfalls könnte mit den Paraski-Assen Johannes und Veronika Aigner der Titel erstmals im selben Jahr an ein Geschwisterpaar gehen. Rekordsiegerinnen sind Annemarie Moser-Pröll (Ski alpin) und Claudia Lösch (Paraski) mit sieben Titeln vor Ex-Ski-Star Marcel Hirscher und dem Skisprung-Team der Männer (je sechs). Die Springer sind auch heuer unter den besten drei Mannschaften, könnten also aufschließen.

